Bodrum ve Kuşadası doldu taştı, konser biletleri tükendi



ESNAF MEMNUN

SERDAR ORTAÇ KLASİĞİ

BODRUM’DA İREM DERİCİ İZDİHAMI

Hayranına aşkın tarifini sordu



İzdiham yaşandı

Ramazan Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürürken, tatilcilere sağlanan indirim kampanyaları sayesinde rezervasyonlarda yüzde 90’ları aşan ciddi oranda artış yaşandı. Bayram tatili için Kuşadası’nı tercih edenler, mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklığının da etkisiyle plajları, havuzları ve su parklarını da doldurdu.'nda otel ve tatil köyleri Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi. Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Ramazada,gibi yıldızlı oteller ile diğer yıldızlı oteller ve tatil köyleri 4 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı.Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası’nda bayramın birinci ve ikinci günü su parkları, havuzlar plajlar da büyük yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı.Bodrum'da ise marketlerde bazı tüketim maddelerinin bayramın ilk günü tükendiği gözlendi. Bodrum ve çevresindeki marketlerde diş macunu, bebek bezi, mama gibi bazı ürünler çevre ilçelerden getirildi.Bu aradanın 1'inci günü Bodrum'da konser veren ünlü sanatçı, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ortaç bekar hayranlarına da seslenerek bir an önce evlenmelerini istedi.barlar sokağında bulunan Pasha club de sahne alan pop müziğin güçlü sesi, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Bayramın 1’inci günü Ortaç’ı dinlemeye gelen tatilciler ve hayranları unutulmaz bir gece yaşadı. Hayranlarını coşturan Ortaç eski ve yeni albümünde bulunan şarkılarını seslendirdi.Ortaç, sevenleri ile beraber şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. 10 sene önce aşk dolu şarkılar yazdığını, aşkı arayan şarkıların peşinde olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, bundan sonra mutsuz şarkı yazmayacağını ifade etti. 40 yaşından sonra aşkı bulduğunun altını çizen Ortaç, "Bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağım. Kalan son yıllarımda mutlu olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.Ortaç, unutulmaz şarkılarını da hayranları için söylemeyi ihmal etmedi. 90 yılların hit şarkılarına da yer veren usta sanatçıyı yaklaşık 2 bin kişi izledi. Hayranlarıyla beraberde şarkılarını seslendiren Ortaç, bekarların biran önce evlenmesini isteyerek ‘Balım’ şarkısını söyledi.Bayramın birinci Bodrum'da sahne alan ünlüler kervanınade katıldı. Derici'nin konseri izdihama neden oldu. Saatler öncesinde mekanın kapısına gelen Derici hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Konser sırasında eğlenmeyi bırakan çok sayıda kişi cep telefonlarına sarılıp İrem Derici ve dansçılarını kaydetme yarışına girdi. Bazı gençler ise sosyal medyadan canlı yayın yapmayı tercih etti.Gümbet barlar sokağında bulunan Ampersand kulüpte sahne alan ünlü sanatçı İrem Derici yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Eski ve yeni albümünde şarkılar seslendiren Derici hayranlarıyla bayramlaşmaya ihmal etmedi. Esprili tavırları ve yaptığı dans şovlarıyla göz dolduran ünlü sanatçıyı izlemeye gelen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı.Program boyunca mekanı dolduran tatilcilerle sık sık sohbet eden Derici, bir hayranını sahneye çağırarak aşkın tarifi nedir diye sordu. Hayranından "" cevabını alan ünlü sanatçı doğru cevap aldığını söyledi. Bir süre hayranıyla sahnede sohbet eden İrem Derici gece boyunca aşk şarkılarına da geniş yer vermesi dikkatlerden kaçmadı.Saatler öncesinden İrem Derici dinlemeye gelen tatilciler mekanın kapısında uzun kuyruklara oluşturdu. Ampersand kulübü tıklım tıklım dolduran Derici hayranları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Derici sahneye çıkmadan saatler önce kulüp kapı kapattı.Bin kişilik mekana bin 500 kişi gelince eğlence mekanında izdiham oluştu. Bazı hayranları ise içeri giremediği için kulüp önünde İrem Derici’nin şarkılarını dinlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Derici yaz boyunca Bodrum’da olacağını söyledi.