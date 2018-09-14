Bornozuyla poz verdi

Sosyetik güzel Bahar Candan bornozuyla yaptığı paylaşımları takipçileri ile paylaştı.Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen sosyetik güzel Bahar Candan, sosyal medya akımı olan bornozlu fotoğraf akımına paylaşımıyla dahil oldu.

"Dondurma Gibisin" şarkısıyla gündemden düşmeyen ve cesur paylaşımlarıyla çok konuşulan sosyetik güzel Bahar Candan, sosyal medyanın ilginç akımlarından biri olan bornozlu fotoğraf akımına paylaşımıyla dahil oldu.

Bahar Candan bornozlu sosyal medya paylaşımına, "İşte Benim stilim" notunu ekledi. Candan'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.Tatiline bikinili paylaşımlarıyla devam eden Bahar Candan, üstsüz pozuyla sosyal medyayı sallamıştı. Şezlongda üstüne sadece havlu atan Candan'ın fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenilmişti.

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