Bu benim kapalı halim
Oyuncu Mehtap Bayri 40’ıncı yaş gününü Karaköy Ferah Teras’ta dostlarıyla kutladı.Mehtap Bayri derin yırtmaçlı, seksi mini elbisesi ile geceye damgasını vurdu.Gecede kıyafeti ile ilgili konuşan Mehtap Bayri “Bu kapalı halim” diye espri yaptı.
Mehtap Bayri Kimdir
Mehtap Bayri, 15 Mart 1977 tarihinde Mardin, Nusaybin’de doğmuştur. Babası öğretmen olduğu için görevi dolayısı ile orada olduğundan Nusaybin’de doğmuştur. Aslen Düzce’lidir. Babası Düzce’ye tayin olduktan sonra çocukluğu Düzce’de roman mahallesinde geçmiştir. İstanbul Vefa Lisesi’nde yatılı olarak okuyan Mehtap Bayri, daha lise yıllarında tiyatroya ilgi duydu. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanamayınca Düzce Şehir Tiyatrosu’na girdi.
Daha sonra sınavları kazanarak girdiği Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezun olduktan sonra Gazi Mahallesi’nde iki yıl ilkokul öğretmenliği yaptı.
Asuman Dabak Tiyatrosu’nda görev yaptı. Asuman Dabak Tiyatrosu’nda ‘Şahane Düğün’ adlı tiyatro oyununda oynadı. İstanbul Meydan Sahnesi’nde görev yaptı. 2012 yılında Necmi Yapıcı ile birlikte “Benimle Delirir misin” isimli tiyatro oyununda oynadı. 2009 yılında Göksu Evleri’ndeki Akademi Porte Sanat Merkezi’nde drama dersleri verdi ve aynı zamanda müdürlüğünü üstlendi.
Filmleri ve Dizileri :
2015 – Uzaklarda Arama (Sinema Filmi)
2015 – Olur İnşallah (Sinema Filmi)
2014 – Oflu Hoca’nın Şifresi (Meryem) (Sinema Filmi)
2014 – 2015 – Kertenkele (Tülin) (TV Dizisi)
2014 – Gülcemal (Gülnaz) (Sinema Filmi)
2014 – Figüran (Sinema Filmi)
2014 – Analı Oğullu (Afet Fettan) (TV Dizisi)
2013 – Gönül Hırsızı (Gönül) (TV Dizisi)
2012 – Mevsim Çiçek Açtı (Esra) (Sinema Filmi)
2012 – Evlerden Biri (Leman) (TV Dizisi)
2010 – Şen Yuva (Ajans Mualla) (TV Dizisi)
2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (Ayten) (TV Dizisi)
2010 – Bitmeyen Şarkı (Perihan) (TV Dizisi)
2009 – Kız Kaçıran (Cevriye) (TV Dizisi)
2009 – 2011 – Geniş Aile (Müjgan Kayır) (TV Dizisi)
2008 – 2009 – Küçük Kadınlar (Mihrace ) (TV Dizisi)
2007 – Sana Mecburum (Saadet) (TV Dizisi)
2007 – Hakkını Helal Et (Nuray) (TV Dizisi)
2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Afife) (TV Dizisi)
2006 – Candan Öte (Figen Demir) (TV Dizisi)
2004 – Gece 11:45 (Selma) (Sinema Filmi)
2004 – Büyük Yalan (Şükran Vardarlı ) (TV Dizisi)
2004 – 2008 – Büyük Buluşma (Meryem) (TV Dizisi)
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)
2002 – Ekmek Teknesi (Mehpare) (TV Dizisi)
2001 – Aşkına Eşkıya (Köylü Gelin) (TV Dizisi)
2000 – Şarkıcı (Sinema Filmi)
2000 – Filler ve Çimen (Haber Spikeri) (Sinema Filmi)
1999 – Deli Yürek (Nazlı Miroğlu) (TV Dizisi)
1999 – Beyaz Mantolu Adam (Sinema Filmi)
1998 – Şeytanın Gözyaşları (Hülya) (TV Dizisi)
1997 – Şaban ile Şirin (TV Dizisi)
1997 – Yasemince (TV Dizisi)
1997 – Yalan (Gazeteci) (TV Filmi)
1997 – Hiç Bana Sordun mu? (TV Dizisi)
1995 – Fırtınalar (Kiraz) (TV Dizisi)