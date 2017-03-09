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09 Mart 2017 Perşembe 08:27

Bu da sanatçı transferi, yılda 10 Milyona imza attı

  Ünlü oyuncu Erkan Petekaya ,Robert De Niro, J.J. Abrahams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi-sporcu yıldızların yer aldığı dünyanın en büyük menajerlik firması 'CAA/Creative Artists Agency'  anlaşma imzaladı.

Bu da sanatçı transferi, yılda 10 Milyona imza attı
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 Bu da sanatçı transferi,yılda 10 Milyona imza attı
   Ünlü oyuncu Erkan Petekaya ,Robert De Niro, J.J. Abrahams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi-sporcu yıldızların yer aldığı dünyanın en büyük menajerlik firması 'CAA/Creative Artists Agency'  anlaşma imzaladı.
    Petekkaya’nın bu anlaşma ile birlikte artık Hollywood ünlüleri gibi önemli maddi ve manevi imkanlara kavuşacağı, yılda 10 Milyon TL alacağı belirtiliyor.Karga Seven Picture’ın Türkiye CEO’su Özer Sata, "Ülkemizde prodüksiyon konusunda hak edilen ne varsa onu gerçekleştirmek için yola çıktık" dedi.
   Nisan ayı sonundan itibaren öncelikli olarak dil eğitimi ve Hollywood kültürünü benimsemesi için Türk oyuncunun 2 ay Los Angeles’ta yaşayacağı öğrenildi. Ardından Türkiye’deki fox tv’de yayınlanacak ve şimdiden Türkiye’ye satılması konusunda anlaşmaya varılan dizi çekimleri önce Los Angeles’ta başlayacak sonra Türkiye’de devam edecek.
   Los Angeles’ta 4 gündür devam eden görüşmeler sonunda Erkan Petekkaya’yı “dünyaya açılacak oyuncu” olarak gören uluslararası FOX TV, Red Arrow'a bağlı yapım şirketi "Karga Seven Pictures" ortak bir konsorsiyumla (Uluslararası kimi kuruluşların ya da kimi devletlerin ekonomik ve mali yardımları yürütmek için oluşturdukları ortak organ) dün sözleşmeleri toplu halde imzaladılar.
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