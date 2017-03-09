Bu da sanatçı transferi,yılda 10 Milyona imza attı

Bu da sanatçı transferi,yılda 10 Milyona imza attı

Ünlü oyuncu Erkan Petekaya ,Robert De Niro, J.J. Abrahams, Goeorge Clooney, Tom Cruise, Brad Pitt ve ünlü siyasetçi-sporcu yıldızların yer aldığı dünyanın en büyük menajerlik firması 'CAA/Creative Artists Agency' anlaşma imzaladı.