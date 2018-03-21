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Bu direk dansı çok konuşulur

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı görüntüyü paylaştı.

Bu direk dansı çok konuşulur

Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı görüntüyü paylaştı.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:06
Bu direk dansı çok konuşulur

Bu direk dansı çok konuşulur

    Star TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı görüntüyü paylaştı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde polis rolünü canlandıran Hayal Köseoğlu, Instagram hesabına yüklediği direk dansı videolarıyla dikkat çekiyor.

    Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan isimlerden biri. Mahallenin Muhtarları, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Arkadaşlar İyidir gibi dizilerin ardından şu sıralar Ufak Tefek Cinayetler'de polis rolünü canlandırıyor.Hayal Köseoğlu, oyunculuk yeteneği kadar Instagram'da paylaştığı direk dansı videolarıyla da dikkat çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek CinayetlerHayal KöseoğluDirek Dansı
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