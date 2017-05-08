Bu lokantada bikinili garsonlar hizmet veriyor

Tayvan'da bir lokanta garsonlarını bikinili kızlardan yapınca müşteri patlamasına neden oldu.Tayvan'da bikinili seksi kızların garsonluk yaptığı bu mekan, kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine ulaştı.
Tayvan'da rekabetin çok fazla olduğu yiyecek sektöründe öne çıkmak için işyeri sahipleri sıradışı yollar deneniyor.Bazılarının iç çamaşırlarıyla, bazı çalışanların da derin göğüs dekoltesiyle deniz ürünleri, barbekü ve kebap servisi yaptığı mekanda müşteriler kalkıp gitmekte isteksiz.Lokanta hizmet vermeye başlamasının ardından internette bir anda fenomen oldu ve sıkça sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.