Türk pop müziğinin başarılı ismi Ayşe Hatun Önal bir dergiye verdiği pozla hayranlarının karşısına çıktı.2003 yılında “Çok canım acıdı / çeksene elini” şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir şekilde giren Ayşe Hatun Önal, bu aralar yeni albümü ‘Selam Dengesiz’ ile yeniden adından söz ettiriyor. Önal, Esquire Nisan sayısı için Serhat Hayri’nin objektifine poz verdi. Çekimlerde beyaz bir mayo tulum giyen eski model, pozlarıyla çok konuşulacak gibi.
Bu pozu çok konuşulacak
Türk pop müziğinin başarılı ismi Ayşe Hatun Önal bir dergiye verdiği pozla hayranlarının karşısına çıktı.
Türk pop müziğinin başarılı ismi Ayşe Hatun Önal bir dergiye verdiği pozla hayranlarının karşısına çıktı.2003 yılında “Çok canım acıdı / çeksene elini” şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir şekilde giren Ayşe Hatun Önal, bu aralar yeni albümü ‘Selam Dengesiz’ ile yeniden adından söz ettiriyor. Önal, Esquire Nisan sayısı için Serhat Hayri’nin objektifine poz verdi. Çekimlerde beyaz bir mayo tulum giyen eski model, pozlarıyla çok konuşulacak gibi.