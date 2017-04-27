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27 Nisan 2017 Perşembe 09:29

Bu sakalın değeri 145 bin lira

İmirzalioğlu yeni oynayacağı dizi için sakal bırakıyor. Yazın çekimlerine başlanacak olan dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü oynayacak olan Kenan Mirzalioğlu bu rolü için sakal bırakıyor.

Bu sakalın değeri 145 bin lira
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Bu sakalın değeri 145 bin lira
    Oyuncu Kenan İmirzalioğlu yeni oynayacağı dizi için sakal bırakıyor. Yazın çekimlerine başlanacak olan dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü oynayacak olan Kenan Mirzalioğlu bu rolü için sakal bırakıyor.
   Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Akmerkez’deydi. Kenan İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i oynayacak. Rolü için sakal bırakan İmirzalıoğlu bölüm başına 145 bin TL alacak.Kenan İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i oynayacak. Rolü için sakal bırakıyor. Kenan ‘bölüm başına 145 bin TL alacak.Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi, Osmanlı tarihinin bir bölümünü anlatacak bir dizi olacak. 42 yaşındaki oyuncu yeni rolünde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak.

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