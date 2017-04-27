27 Nisan 2017 Perşembe 09:29

Bu sakalın değeri 145 bin lira

İmirzalioğlu yeni oynayacağı dizi için sakal bırakıyor. Yazın çekimlerine başlanacak olan dizide Fatih Sultan Mehmet rolünü oynayacak olan Kenan Mirzalioğlu bu rolü için sakal bırakıyor.