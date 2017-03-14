Bu sene evlenmek ve anne olmak istiyor

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Bloomberg HT’de Doğa Rutkay’ın konuğu oldu. Anne ve babasının çok küçük yaşta boşandığını söyleyen sunucu, bu yıl evlenmek ve anne olmak istediğini belirtti.
Burcu Esmersoy, “Yıllardır soluksuz çalıştım. Eğer annelik yapacaksam çocuğum bakıcıyla değil benimle bire bir büyüsün istiyorum.Yaşamımı biriyle birleştireceksem, uzun yıllar aynı yastığa baş koyabileceğim, inandığım ve güvendiğim biri olmalı. Boşanacağımı düşünmeden evlilik hayal ediyorum” Haziranda ekrana veda ettim.O sürecin sekizinci ayındayım. Ancak aşk hâlâ kapımı çalmadı. Hayatımı akışına bıraktım” şeklinde konuştu.Burcu Esmersoy, “Bu yıl nikah masasına oturmak ve anne olmak istiyorum. Ancak aşk hâlâ kapımı çalmadı“ dedi.