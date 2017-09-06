Burcu Esmersoy:Beni yıkmak kolay değil

Güzel sunucu Burcu Esmersoy verdiği bir röportajda kendisini yıkmanın kolay olmadığını söyledi.Güzel sunucu Burcu Esmersoy, kadın olarak ayakta kalmanın zorluklarına değindi. Sunucu, "Biraz fazlaca reytingi olan kişiyle çok uğraşılıyor. Zaten dünyanın her yerinde böyle ama beni yıkmak o kadar da kolay değil" dedi. Burcu Esmersoy verdiği röportajda formunu nasıl koruduğunun yanı sıra ayakta kalmanın zorluklarını anlattı. Esmersoy, "Beni yıkmak kolay değil" deyip güçlü kadın imajı çizdi.

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