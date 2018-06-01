"Bütün statüleri kapsayan bir şiddet refleksi var."

Sanatçı Songül Öden kadına şiddet konusunda görüşlerini açıkladı.Songül Öden, Hello Dergisi’ne verdiği röportajda “Ünlü olmak meslek değil. Bu meslekte kalıcı olmak, milyonlarca takipçiniz olmasından geçmez. Ürettikleriniz, yaşama bakışınız, duruşunuz buna eşlik eder" dedi.

Songül Öden, kadına yönelik şiddet hakkında konuştu: “Kadına yapılan baskıcı, ayrımcı uygulamalar ve şiddet, bugün hem Türkiye’nin hem dünyanın birinci meselesi. İstatistikler de gösteriyor ki şiddeti hep en yakınlarımızdakiler uyguluyor. Canım dediklerimiz, selam verdiklerimiz, aile kurduklarımız, işyerindeki arkadaşlarımız. Düşünülenin aksine de eğitim seviyesi düşük olanlardan gelmiyor sadece şiddet. Okumuş okumamış, profesör, hukukçu fark etmiyor, bütün statüleri kapsayan bir şiddet refleksi var."

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