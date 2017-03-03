﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mart 2017 Cuma 17:33

Büyük bedende aranan  Türk manken

  Son dönemde moda dünyasında giderek ağırlıklarını hissettiren büyük beden modellerden biri de yarı Türk yarı İspanyol Jada Sezer.

Büyük bedende aranan  Türk manken
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Büyük bedende aranan  Türk manken

 
   Son dönemde moda dünyasında giderek ağırlıklarını hissettiren büyük beden modellerden biri de yarı Türk yarı İspanyol Jada Sezer.
   İngiltere’de dünyaya gelen ve büyüyen 25 yaşındaki Sezer, önceki akşam Londra'da yapılan Kong: Skull Island filminin galasına katılan konuklar arasındaydı. Yarı İspanyol yarı TürkModel ve aynı zamanda blog yazarı olan Jada Sezer, adını ilk olarak üç yıl önce düzenlenen New York Moda Haftası'nda duyurmuştu. 
   Yarı İspanyol yarı Türk 44 beden olan Sezer, o dönemde yaptığı açıklamalarda, toplumun kilolu kadınlara bakışını değiştirmek istediğini söylemişti. 
  Yarı İspanyol yarı TürkJada Sezer,  Fazla kilolu oldukları için toplumun çeşitli kesimlerinde dışlanan kadınlara rol model olmayı amaçladığını sözlerine eklemişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Büyük Beden
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı yayında kalp krizi geçirdi Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi Duruşma salonundaki sesler dışarıya kadar yükseldi
İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi İç çamaşırı gibi kıyafetle geldi
Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı Ayşe Hatun Önal'ın Cem aşkı
Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti Kız kıza öpüşmeleri dikkat çekti
Simge hakkındaki iddialara cevap verdi Simge hakkındaki iddialara cevap verdi
Yukarı Çık

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın...

Haberi Oku