Büyük bedende aranan  Türk manken

Son dönemde moda dünyasında giderek ağırlıklarını hissettiren büyük beden modellerden biri de yarı Türk yarı İspanyol Jada Sezer.
İngiltere’de dünyaya gelen ve büyüyen 25 yaşındaki Sezer, önceki akşam Londra'da yapılan Kong: Skull Island filminin galasına katılan konuklar arasındaydı. Yarı İspanyol yarı TürkModel ve aynı zamanda blog yazarı olan Jada Sezer, adını ilk olarak üç yıl önce düzenlenen New York Moda Haftası'nda duyurmuştu.
Yarı İspanyol yarı Türk 44 beden olan Sezer, o dönemde yaptığı açıklamalarda, toplumun kilolu kadınlara bakışını değiştirmek istediğini söylemişti.
Yarı İspanyol yarı TürkJada Sezer, Fazla kilolu oldukları için toplumun çeşitli kesimlerinde dışlanan kadınlara rol model olmayı amaçladığını sözlerine eklemişti.