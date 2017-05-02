Çok genç yaşta (18) şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağatay Akman, twitter adresinden yaptığı homofobik paylaşımla takipçilerinden eleştiri aldı

Çağatay Akman'ın tepki çeken paylaşımı

"Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla Youtube'da 200 milyon dinlenme sayısına ulaşan genç şarkıcı Çağatay Akman, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Çok genç yaşta (18) şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağatay Akman, twitter adresinden yaptığı homofobik paylaşımla takipçilerinden eleştiri aldı. 18 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman hesabından,diye yazdı. Takipçilerinin tepkisini çeken Akman'a bir Twitter kullanıcısı,diye yazınca Akman,diye karşılık verdi. Akman’ın bu yazışmaların ardından twitter hesabını gizlediği görüldü.