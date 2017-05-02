Çağatay Akman'ın tepki çeken paylaşımı

"Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla Youtube'da 200 milyon dinlenme sayısına ulaşan genç şarkıcı Çağatay Akman, sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Çok genç yaşta (18) şöhret basamaklarını hızla tırmanan Çağatay Akman, twitter adresinden yaptığı homofobik paylaşımla takipçilerinden eleştiri aldı. 18 yaşındaki şarkıcı Çağatay Akman hesabından, “Sessizce hapşırmaya çalışan erkek i…dir” diye yazdı. T
akipçilerinin tepkisini çeken Akman'a bir Twitter kullanıcısı, “Senin gibi dar görüşlü saçma sapan düşünceli insanlar 100 milyon tık alıyo, sanat yerlerde resmen… yazık be” diye yazınca Akman, “Bak bak sessiz hapşuran nasıl kendini belli ediyor” diye karşılık verdi. Akman’ın bu yazışmaların ardından twitter hesabını gizlediği görüldü.