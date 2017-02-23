 Çağatay Ulusoy'un aşkı kim

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aynı dizide rol aldığı Duygu Sarışın arasındaki yeni aşk dedikodusu, magazin kulislerini hareketlendirdi.
Uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan ve adı aşk dedikodularına karışmayan Çağatay Ulusoy, sonunda yalnızlığına son verdi.Çağatay Ulusoy, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın’da buldu. Bu birliktelik ikilinin kariyerine de yansıdı.
Duygu Sarışın içerde dizisini yakın zamanda katıldı.Dizide başarılı bir komiseri canlandırıyor.
Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir’de doğdu.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.