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23 Şubat 2017 Perşembe 08:47

 Çağatay Ulusoy'un aşkı kim

   Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aynı dizide rol aldığı Duygu Sarışın arasındaki yeni aşk dedikodusu, magazin kulislerini hareketlendirdi.

 Çağatay Ulusoy'un aşkı kim
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 Çağatay Ulusoy'un aşkı kim
    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile aynı dizide rol aldığı Duygu Sarışın arasındaki yeni aşk dedikodusu, magazin kulislerini hareketlendirdi.
   Uzun zamandır özel hayatıyla gündemde olmayan ve adı aşk dedikodularına karışmayan Çağatay Ulusoy, sonunda yalnızlığına son verdi.Çağatay Ulusoy, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın’da buldu. Bu birliktelik ikilinin kariyerine de yansıdı.
   Duygu Sarışın içerde dizisini yakın zamanda katıldı.Dizide başarılı bir komiseri canlandırıyor.

Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir’de doğdu.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.
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Anahtar Kelimeler
çağatay UlusoyDuygu Sarışın
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