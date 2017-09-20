Çalınan hesabını geri aldı

Ünlü sunucu Seda Akgül çalınan sosyal medya hesabını geri aldı. Bir süre önce çalınan sosyal medya hesabını geri almak için uğraşan Seda Akgül uzun uğraşlar sonu sosyal medya hesabını geri almayı başardı.Sosyal medya hesabından bu süreçte yardımcı olan herkese teşekkür eden Seda Akgül şunları yazdı:"Sevgili dostlarım emniyet görevlilerine ve instagram hesabımı geri almamda yardımcı olan herkese çok teşekkürler. 5 gün devamlı tehdit ve hakaret işittim. Hergün şikayetteydim. Hesabı gece aldım. 500 gönderim ve DM'lerim silinmiş ama olsun. Yardımcı olan Ayyıldız Tim'e de ayrıca teşekkürler.Asla bilmediğiniz, resmi gibi gözükse de hiçbir linke tıklamayın..."