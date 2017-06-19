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19 Haziran 2017 Pazartesi 19:00

Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı

Ekranların sevilen sunucusu Canan Tuğaner'i Büyükade plajında taciz eden İranlı turist tutuklanarak ceza evine gönderildi

Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı
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Canan Tuğaner'i taciz eden İranlı turist tutuklandı

Sunucu Canan Tuğaner, plajda gizlice kameraya çeken, ardından duruma tepki gösterince ünlü sunucuya saldıran İranla turist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Televizyon sunucusu Canan Tuğaner'in Büyükada'da bikinili haldeyken cep telefonuyla görüntülerini çeken ve çıkan arbedede Tuğaner'in yaralanmasına neden olan İranlı Bakhtiar J. (24) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Tuğaner geçtiğimiz Cumartesi günü sahilde bir kişinin cep telefonuyla görüntülerini çektiğini farketmiş, duruma müdahale etmiş, bu yüzden çıkan arbede de başından yaralanmıştı. Tuğaner'in şikayette bulunması cep telefonu kamerasıyla çekim yapan kişi gözaltına alındı. Bakhtiar J. adlı İranlı turistin cep telefonunda Tuğaner'in görüntüleri çıktı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilin İranlı turist "Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.
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