Caner Erkin'i kızdıran soru

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile dünya evine giren Caner Erkin muhabirlerin Asena Erkin sorusuna tepki gösterdi.
Caner Erkin bir muhabirin, “Eski eşiniz Asena Erkin‘in açtığı 120 bin TL’lik nafaka davası ne durumda. Parayı yatırdığınız yazıldı” sorusuyla karşılaştı. Muhabiri uyaran Erkin, “Eski eşime artık Asena Erkin değil de Asena Atalay dersen sevinirim. Boşandık, bitti bildiğin gibi” dedi.
Yeni yılın ilk günlerinde Roma’da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı magazin basınının yakından takip ettiği isimler oldu. Geride bıraktığımız günlerde muhabirler tarafından bir kafenin çıkışında görüntülenen ikiliden Erkin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi Ovalı’ya ne hediye alacağı şeklindeki soruya, “Ben ona her gün hediye alıyorum zaten” diye yanıt verirken, Ovalı “Hediyeye gerek yok. Sağlık ve mutluluk olsun yeter” dedi.