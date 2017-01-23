Caner Erkin'i kızdıran soru

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile dünya evine giren Caner Erkin muhabirlerin Asena Erkin sorusuna tepki gösterdi.Caner Erkin bir muhabirin,sorusuyla karşılaştı. Muhabiri uyaran Erkin,dedi.Yeni yılın ilk günlerinde Roma’da dünya evine giren Caner Erkin ve Şükran Ovalı magazin basınının yakından takip ettiği isimler oldu. Geride bıraktığımız günlerde muhabirler tarafından bir kafenin çıkışında görüntülenen ikiliden Erkin, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi Ovalı’ya ne hediye alacağı şeklindeki soruya,dedi.