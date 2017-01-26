  Caner Erkin’den şok açıklamalar

Beşiktaş’ın ve Milli Takımı’n yıldız futbolcusu Caner Erkin eski eşi Asena Atalay’ın başlattığı icra takibi üzerine sosyal medyadan şok açıklamalarda bulundu.
Caner Erkin sosyal medyadaki mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında üçüncü kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirt erek "oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" dedi.
İşte Caner Erkin'in o açıklaması:
"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.
Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.
Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.
Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.
Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."
Asena Atalay'ın başlattığı icra takibi sonrası ortaya çıkan masraf listesi ve talep ettiği miktar ise uzun bir süre konuşulacağa benziyor.
İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nden başlatılan icra takip kararına göre, Atalay, eski eşinden, çocuğu ile ilgili yaptığı masrafları şu şekilde sıraladı:
Çocuğun sağlık harcamaları- 12 bin TL
Çocuğun eğitim giderleri 60 bin TL
Çocuğun bakıcı masrafları 42 bin TL
Çocuğun ulaşım masrafları 36 bin TL
Çocuğun giyim masrafları 12 bin TL
Çocuğun gıda masrafları 36 bin TL
Çocuğun müzik eğitimi 24 bin TL
Çocuğun spor masrafları 15 bin TL
Çocuğun tatil masrafları (Kayak) 45 bin TL
Çocuğun barınma giderleri 32 bin 338 TL
Çocuğun barınma masrafı (Kira) 89 bin 100 TL
Çocuğun barınma masrafları (Aidat) 21 bin TL
Yüzde 9 faizi ile toplam rakam 451 bin 151 TL