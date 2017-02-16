16 Şubat 2017 Perşembe 16:16

Caner Erkin’in eski eşinden mal varlıklarına tedbir talebi

Caner Erkin ve eski eşi Asena Atalay arasında devam eden gerginlik devam ediyor.Asena Atalay son olarak Caner Erkin’e ait tüm mal varlığına tedbir konulmasını talep etti.