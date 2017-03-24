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24 Mart 2017 Cuma 22:24

Canlı yayında kalp krizi geçirdi

Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
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Canlı yayında kalp krizi geçirdi

 Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
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Yalçın Çakır
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