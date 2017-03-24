Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.
Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi
Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi. Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.