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Canlı yayında konuğunu tokatlayan spiker ortalığı karıştırdı

49 yaşındaki ünlü oyuncu Evelina Bledans, bugünlerde üçüncü çocuğuna hamile olmanın heyecanını yaşıyor. Katıldığı programda çocuğu hakkında konuşulunca sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu Bledans TV konuğunu tokatladı.

Canlı yayında konuğunu tokatlayan spiker ortalığı karıştırdı

49 yaşındaki ünlü oyuncu Evelina Bledans, bugünlerde üçüncü çocuğuna hamile olmanın heyecanını yaşıyor. Katıldığı programda çocuğu hakkında konuşulunca sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu Bledans TV konuğunu tokatladı.

21 Eylül 2018 Cuma 22:55
Canlı yayında konuğunu tokatlayan spiker ortalığı karıştırdı

Canlı yayında konuğunu tokatlayan spiker ortalığı karıştırdı


Rusya'da bir televizyon programının konuğu olan oyuncu Evelina Bledans, stüdyodaki seyircilerden birinin sözleri karşısında çileden çıktı. Evelina Bledans, stüdyodakilerin şaşkın bakışları arasında kadına tokat attı.

Geçen günlerde bir televizyon programına katılan Evelina Bledans, ilerleyen yaşlarda hamilelikle ilgili soruları yanıtladı.
Programın bir bölümünde seyircilerden de sorular alınırken, stüdyodaki bir izleyici Evelina Bledans'a şoke eden sözler yöneltti. 
Elena Lebedeva adlı izleyici, oyuncunun down sendromlu bir çocuğu olduğunu da hatırlatarak, ''35-40 yaşından sonra çocuk sahibi olmak tehlikeliyken, 49 yaşında tüp bebek yöntemiyle hamile kalma sebebin nedir? Bunu yaparken ne düşündün? Başka bir hasta çocuk daha mı doğurmak istiyorsun?'' dedi.

ÇOCUĞUMU KARIŞTIRMA

Bu sözlerden sonra stüdyodaki ortam bir anda gerilirken, Evelina Bledans ayağa kalkarak Elena Lebedeva'ya doğru yöneldi.
Kadının karşısına geçenoyuncu, kadına tokat atarken, ''Bana istediğini söyleyebilirsin, ama çocuğumu karıştırma'' dedi. 
Program ekibinin araya girmesiyle Evelina Bledans sakinleştirilirken yayına ara verildi.
Evelina Bledans'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

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