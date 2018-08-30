Canlı yayında soyundu

Fransız tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard canlı yayında çırılçıplak soyundu.France Inter devlet radyosunda Salı sabahı Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot canlı yayında istifa etti. Aynı radyonun öğleden sonra "Constance'ın Köşesi" bölümünde canlı yayın yapan tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pittard kıyafetini ve sütyenini çıkararak üstsüz şekilde yayınını sürdürdü.



'Tutuculuk ve ahlak bekçiliğine' işaret eden Constance, Pazar gününün Dünya Üstsüz Günü olduğunu hatırlatarak günün "kadınlar bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde düzenli olarak 'skandallar' ortaya çıkan Fransa'da nefretle karşılandığını söyledi.



Constance sürekli kadınların"memeleri ve sütyenleri" hakkında konuşulmasına tepki gösterdi. Mizahi yönüyle öne çıkan oyuncu "Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen halbuki tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız" diyerek devlet radyosundaki canlı yayında üzerindekileri çıkardı.



Fransız Çevre Bakanı Nicolas Hulot ise aynı radyo kanalında, lobilerin iktidardaki varlığını ve küresel ısınmayla mücadele için alınması önlemler konusunda yetersiz kalınmasını ifade ederek görevinden istifa etmişti.

Medyaradar