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20 Nisan 2017 Perşembe 14:51

Canlı yayında tutukladılar

 Müge Anlı'nın programına katılan ve aranan Yılmaz Aslan canlı yayında polisler tarafından tutuklandı.

Canlı yayında tutukladılar
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Canlı yayında tutukladılar
   Müge Anlı'nın programına katılan ve aranan Yılmaz Aslan canlı yayında polisler tarafından tutuklandı.Oğlu kız kaçıran Yılmaz Aslan canlı yayına çıkınca yayını polisler bastı. Baba Yılmaz Aslan Müge Anlı'nın programında tutuklandı.
    Müge Anlı'nın programında yine şaşırtıcı anlar yaşandı. Oğlu kız kaçıran Yılmaz Aslan nişanlısını kaçırdı. Ancak kaçırılan kız 18'ini bile doldurmamıştı. Aile "kızım kaçırıldı" diye şikayetçi oldu. Olay sonrası Aslan'ın oğlu tutuklandı. Yılmaz Aslan ise polisler tarafından aranıyordu.
    Yılmaz Aslan, "Kızın babası geldi şikayetçi olmamak için 10 bin TL istedi, verdim. Adam şikayetini geri çekti ancak kamu davasına girdiği için mahkeme devam etti ve oğlum ile kardeşim tutuklandı. Ben ne yapacağım Müge hanım. Oğlum ile gelinim gelmiş. Sokağa atılmaz. Ben de baba olarak kabul ettim. Babası da davadan vazgeçmişti" şeklinde konuştu.Başlayan mahkemede çıkan sonuç üzerine Yılmaz Aslan'ın oğlu ve kız kardeşi tutuklandı. Yılmaz Aslan ise aranıyordu. Araması olmasına rağmen Yılmaz Aslan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılınca polisler programı bastı. Ve canlı yayın esnasında emniyet ekipleri Yılmaz Aslan'ı yakaladı.
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Müge AnlıCanlı Yayında Tutukladılar
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