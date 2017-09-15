Cansu Taşkın yürek hoplattı

Manken Cansu Taşkın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile yürekleri hoplattı.Hayranları tarafından büyük beğeni kazanan fotoğraf ile manken Cansu Taşkın yine gündeme oturdu.

İşte o paylaşım;