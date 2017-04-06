Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Cem Yılmaz'la ilişkisinden sonra yine Cem isimde bir sevgili ile birlikte olması sanatçının Cem aşkı bitmedi diye yorumlanmıştı.Önceki akşam Arnavutköy’de bulunan bir mekan çıkışında görüntülenen ve moralsiz olduğu gözlenen güzel şarkıcı, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Cem Belevi’den ayrıldığını açıkladı. Önal, “Cem Bey’le ilişkiniz nasıl gidiyor, ayrıldığınız iddiaları doğru mu?” sorusuna “Benim kalbim boş. Özel hayatım yerine iş konuşmak istiyorum” cevabını verdi.Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile objektiflere yansımıştı. İkili birliktelik yaşadıklarını saklama gereği duymazken, Belevi “Evet birlikteyiz” itirafında bulunmuştu.
Cem aşkı çabuk bitti
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Cem Yılmaz'la ilişkisinden sonra yine Cem isimde bir sevgili ile birlikte olması sanatçının Cem aşkı bitmedi diye yorumlanmıştı
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Cem Yılmaz'la ilişkisinden sonra yine Cem isimde bir sevgili ile birlikte olması sanatçının Cem aşkı bitmedi diye yorumlanmıştı.Önceki akşam Arnavutköy’de bulunan bir mekan çıkışında görüntülenen ve moralsiz olduğu gözlenen güzel şarkıcı, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Cem Belevi’den ayrıldığını açıkladı. Önal, “Cem Bey’le ilişkiniz nasıl gidiyor, ayrıldığınız iddiaları doğru mu?” sorusuna “Benim kalbim boş. Özel hayatım yerine iş konuşmak istiyorum” cevabını verdi.Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile objektiflere yansımıştı. İkili birliktelik yaşadıklarını saklama gereği duymazken, Belevi “Evet birlikteyiz” itirafında bulunmuştu.