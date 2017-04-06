06 Nisan 2017 Perşembe 20:06

Cem aşkı çabuk bitti

Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, Cem Yılmaz'la ilişkisinden sonra yine Cem isimde bir sevgili ile birlikte olması sanatçının Cem aşkı bitmedi diye yorumlanmıştı