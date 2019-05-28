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Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele

Bodrum tatili sırasında eşini İstanbul'a uğurladıktan sonra bir kadınla el ele fotoğrafları çekilen Cem Özer'in görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele

Bodrum tatili sırasında eşini İstanbul'a uğurladıktan sonra bir kadınla el ele fotoğrafları çekilen Cem Özer'in görüntüleri sosyal medyayı salladı.

28 Mayıs 2019 Salı 09:19
Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele

Cem Özer tatilde, eşinin arkadaşı ile el ele


Uzun bir süredir rahatsızlığı olduğu bilinen Cem Özer, Bodrum'da eşinin yakın arkadaşı bir kadın ile el ele görüntülendi. Aynı tatil bölgesinde bir takipçisi tarafından görüntelenen Cem Özer, ihanet iddialarını yalanlarken, elini tuttuğu kadın da kendini savundu.

Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın fotoğrafını paylaştığı gün, Bodrum’da başka bir kadınla görüntülendi. Ünlü şovmen, el ele güneşlendiği kadının eşiyle ortak arkadaşları Emine Aydın olduğunu söyledi. Emine Aydın, Cem Özer’le el ele tutuşmalarının yanlış anlaşıldığını söyledi:

Beni aradı, buluşup sohbet ettik. Dost tesellisi diyebiliriz. Dostane bir şekilde el ele tutuştuk. Gizli saklı bir durum olsa orada ne işimiz var?”

YANLIŞ YORUMLAMIŞLAR'

"Kim ne gördüyse yanlış yorumlamış. Biz dostuz. Cem bir hastalık sürecinden yeni çıktı, yanlış haberlerle yıpratılmasın. Eşi Pınar da çok yakın arkadaşım, onun da üzülmesini istemem."

'EL ELE TUTUŞMUŞ OLAMAZLAR'

Pınar Dura, “Ben de Bodrum’daydım, pazar günü İstanbul’a döndüm. Cem orada arkadaşlarımızla takılıyor. Ama biriyle el ele görülmesi mümkün değil. Öyle bir şey olamaz” dedi.

Cem Özer, sosyal medya hesabında eşi Pınar Dura’nın bu fotoğrafını paylaşmıştı..

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Anahtar Kelimeler:
Cem ÖzerBodrumIhanetPınar Dura
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