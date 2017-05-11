Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.Atatürk'e televizyon ekranlarından hakaret edenlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Yılmaz fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımda "Güzelliklere sahip çıkalım, kötülük açıkta kalsın" ifadelerini kullandı.
Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.
Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.Atatürk'e televizyon ekranlarından hakaret edenlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Yılmaz fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımda "Güzelliklere sahip çıkalım, kötülük açıkta kalsın" ifadelerini kullandı.