Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.Atatürk'e televizyon ekranlarından hakaret edenlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Yılmaz fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımda "Güzelliklere sahip çıkalım, kötülük açıkta kalsın" ifadelerini kullandı.

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