﻿
Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 17:10

Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.

Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Cem Yılmaz'dan Atatürk paylaşımı
   Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyalmedya hesabından Atatürk paylaşımı yaparak ,Atatürk'e hakaret edenlere cevap verdi.Atatürk'e televizyon ekranlarından hakaret edenlere tepkiler çığ gibi büyüyor. Ünlü oyuncu Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Yılmaz fotoğrafın ardından yaptığı paylaşımda "Güzelliklere sahip çıkalım, kötülük açıkta kalsın" ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Cem Yılmaz
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okan Bayülgen'e büyük miras  Okan Bayülgen'e büyük miras 
Bodrum'un ünlü eğlence mekanı kapanıyor Bodrum'un ünlü eğlence mekanı kapanıyor
Volkan Konak suç duyurusunda bulundu Volkan Konak suç duyurusunda bulundu
Acun'dan rekor ödül Acun'dan rekor ödül
Emre Kınay'da tepkisini gösterdi Emre Kınay'da tepkisini gösterdi
Şahan Gökbakar sessiz kalmadı Şahan Gökbakar sessiz kalmadı
Yukarı Çık

Okan Bayülgen'e büyük miras 
Okan Bayülgen'e üvey babasından büyük miras kaldı.

Haberi Oku