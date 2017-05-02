Cem Yılmaz'dan Atatürk yorumu

Ünlü oyuncu Cem Yılmaz yakın arkadaşı ozan Güven'in sosyal medyada paylaştığı Atatürk yorumuna muhteşem bir cevap geldi.Şu aralar 'Fi' dizisinde oynayan Ozan Güven, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Atatürk’ün sanatla ilgili bir sözünü paylaşan Ozan Güven bu paylaşımıyla ilgili çok sayıda yorum aldı. Bu yorumlardan biri de yakın dostu Cem Yılmaz’a aitti. Yılmaz, Ozan Güven’in bu paylaşımının altına “yazdı.İşte o paylaşım.