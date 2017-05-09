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09 Mayıs 2017 Salı 09:01

Cem Yılmaz hayranını fena benzetti

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine bela okuyan hayranını fena benzetti.

Cem Yılmaz hayranını fena benzetti
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Cem Yılmaz hayranını fena benzetti
   Ünlü şovmen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından kendisine bela okuyan hayranını fena benzetti.Ünlü oyuncu bilindiği gibi sosyal medya hesaplarını faal olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Hesabını genel olarak yaptığı işler hakkında bilgi vermek ya da aldığı sanat eserlerini paylaşmak gibi amaçlarla kullansa da Cem Yılmaz da zaman zaman takipçilerinden gelen olur olmadık yorumlara cevap vermek zorunda kalabiliyor.
   Çoğu zaman hakkında yapılan yorumlara şaka yollu yanıtlar vermeyi tercih eden Cem Yılmaz, gösteri tarihlerini soran bir takipçisine yanıt vermeyince ağır bir hakaret işitti. Takipçisinin ‘Allah belanı versin abi’ çıkışına kayıtsız kalamayan Cem Yılmaz, bu mesaja; “Sağol canım… Allah'ın senin gibi bir hıyarı ciddiye alacağını sanmıyorum ama olsun. Senin de gönlün olsun” yanıtını verdi.

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