Cem Yılmaz'ı kızdırdılar;"Yeter evinize gidin"

Arif V 216 filminin çekimlerini tamamlayıp Bodrum'daki evine tatile gelen Cem Yılmaz yenilediği teknede sevgilisi Özge Sabuncu'yu ağırladı. Özge Sabuncu, hafızalara "Cem ile yatakta kopuyorduk" sözüyle kazınmıştı. Eski teknesini satıp yerine aynı isimli 'Samatya' adlı yeni bir tekne alan Cem Yılmaz'ın kısa Bodrum tatili kendisin karadan ve denizden takip eden gazetecileri yüzünden zehir oldu. Teknenin üstünde akşam saatlerini sevgilisi ile şarap içerek geçiren Cem Yılmaz o sırada çekim yapan gazetecilere 'Yeter evinize gidin' dedi.

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