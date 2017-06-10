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10 Haziran 2017 Cumartesi 21:57

Cem Yılmaz oğluyla poz verdi

Ünlü komedyen Cem yılmaz sosyal medya hesabından oğlu Kemal'ile resmini paylaştı.

Cem Yılmaz oğluyla poz verdi
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Cem Yılmaz oğluyla poz verdi
   Ünlü komedyen Cem yılmaz sosyal medya hesabından oğlu  Kemal'ile resmini paylaştı.Oğluna bıyık da yapan sanatçı görenleri şaşırttı.Zira Cem Yılmaz ve oğlu   Kemal tıpatıp birbirlerine benziyorlar.Bu güzel resim sosyal medyada sanatçının hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Sanatçı oğluyla paylaştığı resmin altına "canım oğlum" ibaresini eklemeyi de ihmal etmedi.

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