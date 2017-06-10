Ünlü komedyen Cem yılmaz sosyal medya hesabından oğlu Kemal'ile resmini paylaştı.Oğluna bıyık da yapan sanatçı görenleri şaşırttı.Zira Cem Yılmaz ve oğlu Kemal tıpatıp birbirlerine benziyorlar.Bu güzel resim sosyal medyada sanatçının hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Sanatçı oğluyla paylaştığı resmin altına "canım oğlum" ibaresini eklemeyi de ihmal etmedi.
Cem Yılmaz oğluyla poz verdi
Ünlü komedyen Cem yılmaz sosyal medya hesabından oğlu Kemal'ile resmini paylaştı.
Ünlü komedyen Cem yılmaz sosyal medya hesabından oğlu Kemal'ile resmini paylaştı.Oğluna bıyık da yapan sanatçı görenleri şaşırttı.Zira Cem Yılmaz ve oğlu Kemal tıpatıp birbirlerine benziyorlar.Bu güzel resim sosyal medyada sanatçının hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.Sanatçı oğluyla paylaştığı resmin altına "canım oğlum" ibaresini eklemeyi de ihmal etmedi.