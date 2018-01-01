Cem Yılmaz, Sibel Can, Yılbaşı gecesine damgasını vurdu



Yılbaşı gecesinin Türkiye klasiği haline gelen TV ekranlarında, tüm kanallarda canlı programlar hakimdi. Geceye TV8 kanalında Cem Yılmaz ile Sibel Can'ın düeti damgasını vurdu. O Ses Türkiye yarışmasında sahne alan düeti izleyenleri ekranlara kilitledi.

İki ünlü sanatçının O Ses Türkiye yarışmasında yaptığı düet sırasında Sibel Can'ın sütyensiz derin yırtmacı izleyenleri adeta ekran başına kilitledi.

Sibel Can daha sonra Star TV'de ekran gazinosunda seyirci ile buluştu. İki kanal arasında mekik dokuyan ünlü şarkıcı her şarkısı için ayrı bir kıyafet giymesi gözden kaçmadı.



Eski gazinoları andıran sahnede uzun süre sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can'ın kostümleri yılbaşı klasiklerini aratmadı.

Tüylü sahne kıyafetleri, transparan derin dekolte elbiseleri ile Sibel Can hayranlarının hem kulağına hem de gözüne hitap etti...