Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115333
ALTIN
158.855
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1196
EURO
4.5472
Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray derbilerde kayıp
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
İstatistikler Medipol Başakşehir'den yana
Spor dünyasında yıldızların vedası
Spor dünyasında yıldızların vedası
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Yılın son derbisi Fenerbahçe'nin
Gaziantepspor kapanıyor
Gaziantepspor kapanıyor

Cem Yılmaz, Sibel Can, Yılbaşı gecesine damgasını vurdu

Yeni yıla dakikalar kalan TV8'de Cem Yılmaz ile yan yana şarkı söyleyen Sibel Can'ın sütyensiz derin dekolteli kıyafeti geceye damgasını vurdu. Sibel Can'ın Star TV'de Yılbaşı Gazinosu adlı programda sevilen şarkıları seslendirirken derin dekolteli ve sütyensiz kıyafetlerliyle göz doldurdu.

Cem Yılmaz, Sibel Can, Yılbaşı gecesine damgasını vurdu

Yeni yıla dakikalar kalan TV8'de Cem Yılmaz ile yan yana şarkı söyleyen Sibel Can'ın sütyensiz derin dekolteli kıyafeti geceye damgasını vurdu. Sibel Can'ın Star TV'de Yılbaşı Gazinosu adlı programda sevilen şarkıları seslendirirken derin dekolteli ve sütyensiz kıyafetlerliyle göz doldurdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 00:23
Cem Yılmaz, Sibel Can, Yılbaşı gecesine damgasını vurdu

Cem Yılmaz, Sibel Can, Yılbaşı gecesine damgasını vurdu


Yılbaşı gecesinin Türkiye klasiği haline gelen TV ekranlarında, tüm kanallarda canlı programlar hakimdi. Geceye TV8 kanalında Cem Yılmaz ile Sibel Can'ın düeti damgasını vurdu. O Ses Türkiye yarışmasında sahne alan düeti izleyenleri ekranlara kilitledi.

İki ünlü sanatçının O Ses Türkiye yarışmasında yaptığı düet sırasında Sibel Can'ın sütyensiz derin yırtmacı izleyenleri adeta ekran başına kilitledi.

Sibel Can daha sonra Star TV'de ekran gazinosunda seyirci ile buluştu. İki kanal arasında mekik dokuyan ünlü şarkıcı her şarkısı için ayrı bir kıyafet giymesi gözden kaçmadı.


Eski gazinoları andıran sahnede uzun süre sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can'ın kostümleri yılbaşı klasiklerini aratmadı.

Tüylü sahne kıyafetleri, transparan derin dekolte elbiseleri ile Sibel Can hayranlarının hem kulağına hem de gözüne hitap etti...

Anahtar Kelimeler:
Sibel CanCem Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine cesur, yine çıplak
Yine cesur, yine çıplak
 Jartiyerli yeni yıl mesajı
 Jartiyerli yeni yıl mesajı
Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu
Ünal Demirkaya'ya büyük şok; Ünlü magazincinin evi soyuldu
Güzel oyuncudan 2017’ye seksi veda
Güzel oyuncudan 2017’ye seksi veda
Yeni saçı ve dekoltesi ile sosyal medyayı salldı
Yeni saçı ve dekoltesi ile sosyal medyayı salldı
Paylaştığı pozla sosyal medyayı salladı
Paylaştığı pozla sosyal medyayı salladı
Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"
Ahlaksız teklif, "Bana 100 bin dolar teklif etti"
Hayranına 7 bin liralık hediye verdi
Hayranına 7 bin liralık hediye verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim