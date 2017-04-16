Cem Yılmaz ve Fatih Portakal'a çirkin tehdit

İŞTE O SAPKIN'DAN ŞOK SÖZLER

Türkiye referandum sürecine giderken, ruh hali hastalıklı sözde muhafazakar isimlerin sosyal medya paylaşımları toplumda derin nefrete neden oldu. İBB Hal Müdürlüğü'nde gece amiri olarak çalışanadlı şahsın başlattığı "" mesajı kampanyası Sosyal Medyada kendine taraftar buldu. Kamuoyunda 'geri zekalı kendini bilmez' adam olarak sert tepkiler toplayan'ın bu sözleri hakkında soruşturma devam ederken, bir başka densizin hedefi bu kez Gazeteci Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal ile ünlü komedyenoldu. Halk oylamasına saatler kala vatandaşlara oy kullanma çağrısı yapan sanatçı'ın bu sözlerineadlı kullanıcı "" yazdı.Hesabın sahte mi, gerçek mi olduğu netlik kazanmazken, sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çeken sözlerin sahibi benzer bir saldırıyı da Fatih Portakal ile eşine yöneltti.Cem Yılmaz’ın dün oy verin çağrısının ardından “Reis Ercan Sirkeli” kullanıcı adlı bir kullanıcı skandal bir yanıt yazdı. Sirkeli, Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’nun fotoğrafını paylaşarak “Sadık Altunbaş ve Ömer Akbayrak Ak Parti’li Reis sevdalısı kardeşlerimizdir. Hayırcı Ahu Yağtu helalimizdir” yazdı.Sirkeli ikinci yaptığı paylaşımda ise Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ve eşinin fotoğrafının paylaşarak “Hayırcı Fatih Portakal karısı helalimizdir” ifadelerini kullandı.Ercan Sirkeli'nin "Reis pazartesiden itibaren halifemizdir" mesajını da takipçilerine aktardığı görüldüstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Mdürlüğü'nde gece amiri olarak çalışan Ömer Akbayrak'ın Facebook hesabından paylaştığı "17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" mesajı büyük tepki çekti.