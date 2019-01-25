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Cesur kıyafeti ile yıllara meydan okudu

Model Naomi Campbell katıldığı defilede cesur kıyafeti ile yıllara adeta meydan okudu.

Cesur kıyafeti ile yıllara meydan okudu

Model Naomi Campbell katıldığı defilede cesur kıyafeti ile yıllara adeta meydan okudu.

25 Ocak 2019 Cuma 08:11
Cesur kıyafeti ile yıllara meydan okudu

Cesur kıyafeti ile yıllara meydan okudu

    Model Naomi Campbell katıldığı defilede cesur kıyafeti ile yıllara adeta meydan okudu.Ünlü süper model Naomi Campbell'ın 48 yaşına gelmesine rağmen hiç estetik yaptırmadığı böyle ortaya çıktı.Bir döneme damgasını vuran süper modellerden Naomi Campbell, geçip giden zamana meydan okuduğunu böyle gözler önüne serdi. 

   48 yaşındaki Campbell, Paris Hazır Giyim Moda Haftası kapsamında düzenlenen Valentino defilesinde podyuma çıktı.

   Üst kısmı tamamen şeffaf, etekleri fırfırlı bir elbise giyen Campbell, hiç estetik yaptırmadığı da böylece ortaya çıktı.

   Defilede, Campbell'ın bir dönem sık sık podyumu paylaştığı Cindy Crawford'un kızı da aynı defiledeydi.17 yaşındaki Kaia Gerber ve 48 yaşındaki Naomi Campbell aynı podyumda yürüdü. 

(Posta)

Anahtar Kelimeler:
Naomi Campbell
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