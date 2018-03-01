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Cesur pozlarıyla gündeme oturdu

ABD'li televizyon ünlüsü Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Cesur pozlarıyla gündeme oturdu

ABD'li televizyon ünlüsü Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı

01 Mart 2018 Perşembe 07:38
Cesur pozlarıyla gündeme oturdu

Cesur pozlarıyla gündeme oturdu

    ABD'li televizyon ünlüsü Courtney Stodden cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.23 yaşındaki televizyon ünlüsü Courtney Stodden, ne yapıp edip, magazin gündeminde kendine yer bulmayı başarıyor.

   Courtney Stodden, ayna karşısına geçip cüretkar pozlar vermeyi ve Instagram sayfasından hayranlarıyla paylaşmayı çok seviyor.Ancak Stodden bu kez çıtayı bir tık daha ileri taşımayı başardı.

   Hafta sonu sahile inen ve bir güzel güneş banyosu yapan Stodden, sarı bikinisiyle tüm kıvrımlarını sergiledi.ABD'li Courtney, şu sıralar prodüktör Chris Sheng ile bile birlikte.

   Hatta yapımcının Beverly Hills'deki 3 milyon dolarlık dairesine taşındı bile. Courtney'nin eski kocası Doug Hutchison, Stodden'ın yapımcıyı parası için kullandığını ve şöhret bağımlısı olduğunu söyledi.

   Courtney Stodden, Yeşil Yol filminin oyuncularından Doug Hutchison ile henüz 16 yaşındayken evlenince adını duyurmuştu.Marilyn Monroe hayranlığını imajına da yansıtan Stodden, internetteki bir çöpçatanlık sitesinden kendine sevgili aradığını açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 01.03.2018 08:49
Anahtar Kelimeler:
Courtney Stodden
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