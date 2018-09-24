Ceylan Ertem " "Bir kadınla aşk yaşamayı çok isterim"

Müzisyen Ceylan Ertem yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden olan müzisyen Ceylan Ertem, katıldığı söyleşide, "Bir kadınla aşk yaşamayı çok isterim ama erkeklerden de vazgeçmedim" açıklamasıyla akılları karıştırdı.

Caz müzik denilince akla gelen ilk isimlerden olan Ceylan Ertem, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. Ceylan Ertem, geçen yıl çıkan 'Yine de Amin' albümündeki 'Nilüfer' isimli şarkısını hayalinde oluşturduğu bir kadına yazdığını söyledi. Kadınları aşağılayan şarkılardan insanların çok sıkıldığını belirten Ceylan Ertem, "Bir kadınla aşk yaşamayı çok isterim" dedi.

Geçtiğimiz Çarşamba İstanbul Kadıköy'de bulunan eğlencemekânı Mecra'da sevenleriyle 'Misafir Odası' isimli söyleşi etkinliğinde buluş Ceylan Ertem, ilginç açıklamalarda bulundu. Ceylan Ertem, söyleşide alternatif müzik yapan kadın sanatçıların şarkı sözlerinin 'ince şeyleri anlamaya yönelik' olduğuna yönelik bir yoruma, "Hepimiz var olan kabadayı erkek dilinden, ya da erkek şarkı sözü yazarlarının 'Deli Kadın' gibi istemeden de olsa kadınları aşağılayan şarkılarından çok sıkıldık" dedi.

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