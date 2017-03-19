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19 Mart 2017 Pazar 06:02

Chuck Berry hayatını kaybetti: Rock and Roll'ın babasıydı

Rock and Roll'un babası olarak kabul edilen Chuck Berry yaşadığı Missouri'deki evinde ölü bulundu. Hakkında ilk kitap yazılan Rock müziği efasanesinin ölüm nedeni bilinmiyor.

Chuck Berry hayatını kaybetti: Rock and Roll'ın babasıydı
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Chuck Berry hayatını kaybetti: Rock and Roll'ın babasıydı
Rock and Roll müziğin efsane isimlerinden Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti. Polis tarafından evinde ölü olarak bulunan siyahi müzisyen Chuck Berry yaşamı boyunca pek çok ödül almıştı. Hakkında kitap yazılan ilk Rock efsaneleri arasında yer alan Chuck Berry ırkçılıkla mücadelede müziğini kullanan, dönemin FBI ajanları tarafından fişlenen siyahi sanatçılar arasında yer almıştı.

ROCK AND ROLL'UN BABASI

Missouri polisi ‘Rock and Roll müziğin babası’ olarak ünlenen Berry’nin evinde ölü bulunduğunu açıkladı, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

18 Ekim 1926 yılında California’da doğan usta gitarist ve Rock’n Roll yıldızı Berry, ‘Roll Over Beethoven’ ‘You Can't Catch Me’, ‘Scholl Day’, ‘Oh Baby Doll’, ‘Sweet Little Sixteen’, ‘Johnny B Goode’, ‘Back'ın The USA’ gibi dünya çapında ünlenen şarkılara imza attı.

Berry'nin parçaları o günlerin yeni grupları olan Rolling Stones ve Beatles tarafından da yorumlandı. Berry, 1985 yılında Grammy tarafından ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülüne layık görüldü, kendisi adına ‘Hail Hail Rock’n Roll’ gibi filmler çekildi ve hakkında bir çok kitap yazıldı.
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Chuck BerryRock And Roll
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