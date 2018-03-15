Çiflik Bank ünlü sunucuyu da kandırmış

Ünlü şowmen Beyazıt Öztürk'te Çiflik Bank'ın reklamını yapmış.Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında yayınlanan programında on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı ortaya çıktı.Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında yayınlanan programında on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı ortaya çıktı. Polisinden doktoruna, iş adamından öğrencisine 77 bin kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Ekranların en uzun soluklu şov programlarından olan Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk'ün kendi programında Çiftlik Bank ve ürünlerinin reklamını yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Çiftlik Bank'ın onaylı Twitter hesabından da paylaşılan reklam, "Bu akşam Çiftlik Bank'ın Beyaz Show'da sizlere SÜRPRİZİ var! Herkes ekran başına 23:30 da başlıyor! ÇiftlikBank Beyaz Show'da" sözleriyle duyurulmuş.

Haberler

İşte o video;