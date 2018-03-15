Çiflik Bank ünlü sunucuyu da kandırmış
Ünlü şowmen Beyazıt Öztürk'te Çiflik Bank'ın reklamını yapmış.Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında yayınlanan programında on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı ortaya çıktı.Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ün Kanal D ekranlarında yayınlanan programında on binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank'ın reklamını yaptığı ortaya çıktı. Polisinden doktoruna, iş adamından öğrencisine 77 bin kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Haberler
İşte o video;