Çiftliğini platoya çevirdi
Ünlü şarkıcı Kıraç,yılın belli dönemlerinde kullandığı çiftliğini platoya çevirdi.Kıraç ,eşi Ayşe Şule Bilgiç ve çocuklarıyla birlikte yılın belirli dönemlerinde yaşadığı Beykoz’a bağlı Ali Bahadır Köyü’ndeki çiftliğini platoya çevirdi. Çiftliğinin bulunduğu arazi SİT alanı olarak belirlendiği için karavanda yaşayan şarkıcı, önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkaracağı ‘Son Nefes’ adlı şarkısının klibini oyuncu Buğra Tuğrul ile birlikte kendi çiftliğinde çekti. Yönetmenliğini üstlendiği klip hakkında konuşan Kıraç, “Klipte Türk askerinin kahramanlığına vurgu yaptım. Şehitlerimizi de bu vesileyle tekrar andık” dedi. Şarkıcı klibini neden çiftlikte çektiğini de “Buraya ev yapamıyoruz, bari klip çekip alanı değerlendirmek istedim” sözleriyle açıkladı.
Haberturk