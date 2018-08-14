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Çılgın modelden çılgın paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı çılgın paylaşımlarla tanınan model Wanda Nara son paylaşımı ile yine gündeme oturmasını bildi.

Çılgın modelden çılgın paylaşım

Sosyal medyadan yaptığı çılgın paylaşımlarla tanınan model Wanda Nara son paylaşımı ile yine gündeme oturmasını bildi.

14 Ağustos 2018 Salı 07:51
Çılgın modelden çılgın paylaşım

Çılgın modelden çılgın paylaşım

    Sosyal medyadan yaptığı çılgın paylaşımlarla tanınan model Wanda Nara son paylaşımı ile yine gündeme oturmasını bildi.Sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğraflarla gündeme gelen Wanda Nara yine rahat durmadı.

    Futbolcu Mauro Icardi'nin eşi, bu defa da kalçasına yaptırdığı masajın görüntülerini paylaştıInterli Mauro Icardi'nin de eşi olan Arjantinli model, bu sefer bambaşka bir çılgınlığa imza attı.

   Son olarak futbol efsanesi Diego Armando Maradona'yla ilişki yaşadığı iddia edilen model, Instagram'dan olay bir paylaşım yaptı.

   Kalçasına masaj yaptıran Nara, o görüntüleri Instagram hesabı aracılığıyla yayınladı.

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Wanda Nara
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