Cinsel hayatları belgesel oldu

İngiliz televizyonu Channel 4, hazırladığı bir belgeselde arka arkaya birden çok fazla orgazm olan 4 kadın üzerinde araştırma yaptılar.Channel 4 tarafından hazırlanan ve13 Nisan'da yayınlanacak 'Super Orgasm' (Süper Orgazm) adlı belgeselde, arka arkaya normalden çok daha fazla kez orgazm olabilen kadınları bilimsel olarak incelemeye aldı.Bilim insanları, araştırmaya katılan 4 kadının ortak özelliğinin, diğer kadınlara oranla çok daha kolay uyarılabilmeleri ve 'aşk hormonu' olarak bilinen oksitosin hormonunu daha fazla salgılamaları olduğunu belirtti.Posta’nın haberine göre belgesele konu olan kadınlardan 24 yaşındaki Nathalie, biseksüel olmasının ve sekse karşı açık yaklaşımının orgazm konusunda kendisine avantaj sağladığını iddia ederken, "Bu konuda en yüksek rakama, tek akşamda 60'tan fazla kez orgazm olarak ulaştım. Partnerimle rahat bir durumdaysak 20-30 kez oluyor; ancak zamanımız darsa 7 ila 10 arasına düşüyor" dedi.28 yaşındaki Janette ise normalde ailesiyle seks konusunu hiç açmayan bir kişi olduğunu belirtirken, orgazm konusunun kendisine özel bir yetenek olduğunu düşünüyor.Onlarca yıldır 'süper orgazmik' olduğunu söyleyen 59 yaşındaki Francesca, cinsel deneyimini 'dalgaların üzerinde kaymak olarak' şeklinde tanımlarken, "Aşk varsa seks daha güzeldir" diyor.27 yaşındaki iki çocuk annesi Danika da, çocuklarının doğumunun ardından 'süper orgazmik' olduğunu ifade ediyor ve internetteki eğitici videolarla orgazmı öğrenip stresten kurtulduğunu belirtiyor.