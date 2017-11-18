“Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem"

Şarkıcı Sinan Akçil'in sevgilisinden şaşrıtan açıklamalar.Şarkıcı Sinan Akçıl ile bir yıldır aşk yaşayan Otilia bilinmeyenlerini anlattı. Otilia Bruma, "Hepimiz biliyoruz ki erkekler çapkındır. Eğer bir kez aldatırsa, bir gecelik ilişkiyse affederim. Bazen macera, kaçamak o ilişkiyi daha sağlamlaştırır" diyerek herkesi şaşırttı.Geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda gazetecileri görünce sevgilisi Otilia‘nın elini bırakarak sevgilisinin yanından ayrılan Sinan Akçıl büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Neye uğradığını şaşıran Otilia, çevredeki mağazaların vitrinlerine bakmakla yetinmişti. Bu olaydan sonra Posta’ya röportaj veren Romen güzel, yaptığı itiraflarda yok artık dedirtti. Otilia Bruma, Sinan Akçıl ile olan ilişkisinden bahsetti. Otilia “Sinan bir kere aldatsa affederim. Erkeklerin kaçamak yapması ilişkiyi sağlamlaştırır” dedi. Daha önce de Hülya Avşar‘da sunduğu programda “Erkekler arada bir aldatırsa ilişki uzun yıllar sürer” açıklamasını yaparak magazin ve sanat camiasında büyük bir polemik başlatmış ve gündemde kalmıştı. Sinan Akçıl’ın sevgilisi Otilia’nın bu sözlerini bazı okuyucular ‘Otillia bunu gündeme gelebilmek için söyledi‘ diyerek yorumladı. Otilia, sözlerine şöyle devam etti: “Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart”