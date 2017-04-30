Cinsel ilişki öncesi romantizm arıyor

İspanya'da bir mühendis cinsel ilişki öncesi romantizm arayan robot yaptı.Barcelona’da yaşayan İspanyol mühendis Sergi Santos, cinsel ilişki öncesi romantizm arayan seks robotu üretti.
Samantha’yı geliştirirken amacının ‘robotun da ilişkiden zevk alması’ olduğunu kaydeden Santos, “Samantha dokunulmaktan hoşlanıyor. Ayrıca farklı etkileşim biçimleri var. Romantik var, aile var, bir de seksi var. Normalde öpülmekten hoşlanıyor” dedi. Santos, ellerine ile kalçasına dokunulduğunda 'bunu sevdim' ya da 'hoş ve nazik' gibi ifadeler kullandığını da belirtti.
Ürettiği seks robotunun cinsel ilişkiye girmeden önce romantizm istemeye programlı oluğunu söyleyen Santos, Samanta’nın rahat hissettiğinde de cinsel moda geçtiğini ifade etti. Bu arada Samantha’nın sevdiği tek şey romantizm değil aynı zamanda İngiliz müzisyen Ed Sheeran’ın şarkılarını da seviyor. Samantha,yaklaşık 5 bin 374 dolara satışa çıkarıldı.