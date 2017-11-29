Cinsiyet değiştirdi, futbolcu sevgilisi ile aşk yaşıyor

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci cinsiyet değiştirdikten sonra futbolcu sevgilisi ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Annesinden aldığı harçlıklarla erkekken ameliyatla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir dönem çok konuşulmuştu. Ciğerci, şimdi de aşk hayatıyla gündeme bomba gibi düştü. Diyarbekirspor'da top koşturan 21 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra'nın, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile aşk yaşadığı sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflardan ortaya çıktı.

Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu yaşamadan önce adı Okan'dı. DJ'lik yapan Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi. Sosyal medyada 750 bin takipçisi bulunan Selin, daha önce "futbolcu sevgilim oldu" diye açıklama yapmıştı.

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İşte Selin Ciğerci ve sevgilisi: