Model Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf için yapılan yorumlara cevap verdi.
"Çıplak değilim"
Model Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf için yapılan yorumlara cevap verdi.
16 Mart 2018 Cuma 09:26
"Çıplak değilim"
Model Didem Soydan sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf için yapılan yorumlara cevap verdi.Model Didem Soydan, önceki gece Karaköy Mitte’de yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.Model Didem Soydan, önceki gece Karaköy Mitte’de yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sosyal medyadan paylaştığı cesur pozlarla ilgili sorulara kızan ünlü model, “Ben modelim ve işim bu. O fotoğrafta da çıplak değilim. İç çamaşırlarım var. Hiçbir tepki de almadım” dedi.
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