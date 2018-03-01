"Çıplak Sahneler için Çekimlerden Bir Gün Önce Uyuyamadım"

Ünlü oyuncu Jennifer Lawrence son filmindeki sevişme sahneleri ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, son filmindeki çıplak sahneler için konuştu.

Jennifer Lawrence, "Çıplak sahneler çekilmeden önceki gece uyuyamadım." diyerek yaşadığı zorluğu anlattı.Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, 'Red Sparow'daki 'Dominika Egorova' karakterini canlandırırken çıplak kalması gerektiği sahnelerle ilgili konuştu.

Jennifer Lawrence, "Çekimden önceki gece hiç uyumadım ve çıplak kalacağım için gerçekten çok endişeliydim. Ama bittikten sonra güçlenmiş hissettim" dedi.

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