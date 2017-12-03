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"Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum"

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan oyunuculuk ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti

"Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum"

Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan oyunuculuk ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti

03 Aralık 2017 Pazar 12:02
"Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum"

"Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum"

   Oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan oyunuculuk ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti.Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile gündeme gelmeyi başaran Hamdi Alkan‘ın kızı Elif Zeynep Alkan, bu sefer de verdiği röportajla çok konuşulacak gibi duruyor.  İtalya Roma’da oyunculuk eğitimi alan 19 yaşındaki Zeynep Alkan, Posta gazetesine verdiği röportajda “Rol gelince ‘Hayır’ demem. Sınırım yok. Çırılçıplak da soyunurum, hayat kadını da olurum ben çok cesurum.” ifadelerini kullandı.

Sözcü

Son Güncelleme: 03.12.2017 09:09
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Alkan
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