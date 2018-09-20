Çizgili bikinisi ile ilgi odağı oldu

Cansu Taşkın çizgili bikinisi ile verdiği pozla takipçilerinin hayranlığını kazandı.Sosyal medya hesabından paylaştığı cesaret isteyen fotoğraflarla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyetik güzel Cansu Taşkın kaptan koltuğunu oturduğu bikinili paylaşımıyla fit vücudunu gözler önüne serdi. Taşkın paylaşıma İngilizce olarak, "Mutlu hissediyorum" notunu ekledi. Taşkın'ın paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.Tüm dünyada akım haline geline yeşil uzaylı dansı modasına Cansu Taşkın da uymuştu Taşkın, arkadaşlarıyla beraber çektiği videoyu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı. Cansu Taşkın'ın, 'Uzaylı dansı yapamayınca biz...' notuyla paylaştığı video yaklaşık 150 bin kez görüntülenmişti.

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