Coca-Cola Online Alışveriş Dükkanı Türkiye’de

Coca-Cola artık internette.Yaklaşık 300 farklı lisanslı Coca-Cola ürününün satışa sunulduğu online alışveriş ve satış dükkanında, ev ve mutfak dekorasyonundan aksesuara farklı kategorilerde Coca-Cola markalı ürünler tüketiciyle buluşuyor.Coca-Cola’nın lisanslı ürünlerinin satışının sağlandığı e-ticaret mağazası coca-coladukkani.com İngiltere ve Amerika’dan sonra Türkiye’de. Yaşam stili olarak hayata geçen, ev dekorasyon eşyalarından aksesuar modellerine kadar bir çok kategoride Coca-Cola markasını taşıyan 300 farklı çeşit ürünü sanal dükkanda satışa sunuluyor.İlerki tarihlerde özel, sınırlı üretilmiş ve yeni paket ürünlerin de tüketiciye sunulacağı dükkan, Coca-Cola koleksiyonerlerinin de ilgisini çekiyor. Coca-Cola İçecek, (CCI) Coca-Cola’nın lisanslı ürünlerinin satışının sağlandığı e-ticaret mağazasını Türkiye’ye getirdi.İngiltere ve Amerika’dan sonra dünyadaki üçüncü örnek olan “coca-coladukkani.com” web sitesi, yaşam stili odaklı bir proje olarak hayata geçirildi.Bu platformda, Coca-Cola temalı ürünlerin yanı sıra, ilerideki zamanda piyasada olmayan içecek çeşitleri de yer alacak. Ayrıca özel günler ve sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz anlar için harika hediye fikirleri ve şık hediyelik eşyalar da Coca-Cola Online Alışveriş Dükkanında sunuluyor. CCI; “coca-coladukkani.com” ile tüketiciyle kurduğu bağı güçlendirmeyi ve Coca-Cola markasına ilgi duyan herkese geniş bir ürün yelpazesi sunarak mevcut ilgiyi arttırmayı hedefliyor.Ağırlıklı olarak özel ve sınırlı üretilmiş ürünlerin sunulduğu Coca-Cola Dükkanı, ayrıcalıklı bir satış noktası olarak Coca-Cola koleksiyonerlerine de yeni bir sayfa açıyor. Etkinlik veya ürüne özel açılan hashtag’lerle sosyal medyada yapılan paylaşımlar, aynı zamanda coca-coladukkani.com’da da yayınlanıyor. Coca-Cola İçecek hakkında Coca-Cola sisteminde satış hacmine göre beşinci sırada yer alan Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCI), The Coca-Cola Company (TCCC) markalarından oluşan gazlı ve gazsız içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını gerçekleştirmektedir.CCI Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Ürdün, Irak, Suriye ve Tacikistan’da 10 bin çalışanı ile faaliyet göstermektedir. CCI 25 fabrikası ile 380 milyonu aşan tüketici kitlesine gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suyu, su, enerji ve sporcu içecekleri, buzlu çay ve çaydan oluşan gazsız içecekler kategorisinde de zengin bir ürün portföyü sunmaktadır. CCI’ın hisseleri Borsa İstanbul’da (BIST) “CCOLA.IS”, Amerikan depo sertifikaları (ADR) ABD’de tezgahüstü piyasalarda “COLAY”, Eurobond’u İrlanda Borsası’nda “CCOLAT” sembolleriyle işlem görmektedir.