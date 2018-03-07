‘Çölden Günaydın’ notuyla hayranlarına seslendi

Güzel model Emily Ratajkowski sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hayranlarına güneydın dedi.Geride bıraktığımız ayın son günlerinde sosyal medya hesabından evlendiğini duyuran Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla evliliğin gündelik hayatını değiştirmeyeceğini ortaya koydu. Şubat ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine giren 26 yaşındaki model Emily Ratajkowski, çıktığı tatilden fotoğraf paylaştı. Geride bıraktığımız salı günü yaptığı paylaşıma; ‘Çölden Günaydın’ notunu düştü.

Sözcü